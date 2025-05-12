12.05.2025 21:57 Дмитро Колонєй

У місті найгарячіша ситуація з усіх українських мегаполісів, і саме тому ваша допомога зараз так необхідна - Ігор Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов провів перемовини з Надзвичайним та Повноважним Послом Швейцарії в Україні Феліксом Бауманном.



У місті найгарячіша ситуація з усіх українських мегаполісів, і саме тому ваша допомога зараз так необхідна - Ігор Терехов



Як повідомляє РЕДПОСТ , Ігор Терехов та Фелікс Бауманн обговорили вже реалізовані ініціативи, зокрема проєкт з заміни пошкоджених внаслідок ворожих обстрілів вікон у житлових будинках. Мер наголосив, що завдяки співпраці зі Швейцарією вже вдалося замінити майже 12 тис. вікон.

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«Але понад 32 тисячі вікон і досі потребують заміни. Люди живуть у квартирах без скла, під щоденними обстрілами. У місті найгарячіша ситуація з усіх українських мегаполісів, і саме тому ваша допомога зараз так необхідна», - зазначив Ігор Терехов.

Окрему увагу мер приділив проблемі міського транспорту. Він підкреслив, що понад 30% рухомого складу було пошкоджено або знищено, і Харків змушений шукати нові шляхи для відновлення маршрутів.

Фелікс Бауманн підтвердив готовність його країни продовжувати підтримку Харкова. Він нагадав, що Швейцарія вже давно працює з містом у різних напрямках - від енергетики до розмінування та допомоги підприємцям.