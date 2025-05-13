Прогноз погоди у Харкові на 13 травня

У Харкові вранці небо прояснилося, але вдень і ввечері знову хмаритиме. Удень можливий дрібний дощ, який до вечора припиниться.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
13 травня очікується мінлива хмарність. Місцями невеликий дощ, місцями гроза.
Вітер західний, 7 - 12 м/с.
Температура повітря вдень 10 - 15° тепла.
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Теплий день обіцяє похолодання до кінця травня. Мінлива погода цього дня обіцяє посушливе літо.
Тепла погода цього дня обіцяє похолодання до кінця місяця. Якщо зайці ще не змінили шубу, то до кінця весни тепла не чекай. Дощовий та похмурий день обіцяє сонячний та сухий червень.
Сьогодні зірки радять уникати ризиків і експериментів, надаючи перевагу перевіреним рішенням та звичним правилам. Успіх принесе консервативний підхід – у роботі, побуті та стосунках.
У Харкові вранці небо прояснилося, але вдень і ввечері знову хмаритиме. Удень можливий дрібний дощ, який до вечора припиниться.
Кожного 13 травня світ відзначає Всесвітній день кульбабок.
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