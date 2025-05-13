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13.05.2025  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 13 травня

У Харкові вранці небо прояснилося, але вдень і ввечері знову хмаритиме. Удень можливий дрібний дощ, який до вечора припиниться.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

13 травня очікується мінлива хмарність. Місцями невеликий дощ, місцями гроза.

Вітер західний, 7 - 12 м/с.

Температура повітря вдень 10 - 15° тепла.

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Народні прикмети

Теплий день обіцяє похолодання до кінця травня.
Мінлива погода цього дня обіцяє посушливе літо.
Тепла погода цього дня обіцяє похолодання до кінця місяця.
Якщо зайці ще не змінили шубу, то до кінця весни тепла не чекай.
Дощовий та похмурий день обіцяє сонячний та сухий червень.
  • якщо комарів цього дня немає, не слід чекати дощу до кінця травня;
  • якщо помічено багато дрібних мошок, то буде щедрий урожай грибів;
  • якщо ж почути грозу, то слід чекати дощове літо, а відповідно й урожайне.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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