13.05.2025 18:34 Дмитро Колонєй
На Харківщині злочинне угруповання виготовляло та розповсюджувало наркотики на мільйони гривень (фото)
Зловмисники діяли на Харківщині та ще у 14 регіонах України.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, поліцейські викрили зловмисників, які виготовляли та постачали психотропні речовини альфа-PVP, амфетамін та мефедрон у всі регіони держави.
13 травня 2025 року поліцейські затримали 66 ділків на чолі з організатором, які діяли у
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Чернігівській,
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Сумській,
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Житомирській,
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Дніпропетровській,
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Харківській,
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Одеській,
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Львівській,
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Черкаській,
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Кіровоградській,
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Волинській,
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Миколаївській,
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Тернопільській,
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Хмельницькій
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Київській областей та
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місті Київі,
Фігуранти створили розгалужену мережу нарколабораторій та складів, у яких виготовляли, фасували та зберігали заборонені до обігу речовини.
Щомісячно спільники виготовляли понад 700 кг наркотиків, якими забезпечували «споживачів» із різних областей України. За цінами «чорного» ринку такий обсяг оцінюється в понад 300 мільйонів гривень. За результатами проведення слідчих дій ліквідовано 17 нарколабораторій та 15 складів із психотропною продукцією.
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