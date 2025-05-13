13.05.2025 18:34 Дмитро Колонєй

На Харківщині злочинне угруповання виготовляло та розповсюджувало наркотики на мільйони гривень (фото)

Зловмисники діяли на Харківщині та ще у 14 регіонах України.

Як повідомляє РЕДПОСТ , поліцейські викрили зловмисників, які виготовляли та постачали психотропні речовини альфа-PVP, амфетамін та мефедрон у всі регіони держави.

13 травня 2025 року поліцейські затримали 66 ділків на чолі з організатором, які діяли у

Чернігівській,

Сумській,

Житомирській,

Дніпропетровській,

Харківській,

Одеській,

Львівській,

Черкаській,

Кіровоградській,

Волинській,

Миколаївській,

Тернопільській,

Хмельницькій

Київській областей та

місті Київі,

Фігуранти створили розгалужену мережу нарколабораторій та складів, у яких виготовляли, фасували та зберігали заборонені до обігу речовини.

Щомісячно спільники виготовляли понад 700 кг наркотиків, якими забезпечували «споживачів» із різних областей України. За цінами «чорного» ринку такий обсяг оцінюється в понад 300 мільйонів гривень. За результатами проведення слідчих дій ліквідовано 17 нарколабораторій та 15 складів із психотропною продукцією.