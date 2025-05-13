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13.05.2025  18:34   Дмитро Колонєй

На Харківщині злочинне угруповання виготовляло та розповсюджувало наркотики на мільйони гривень (фото)

Зловмисники діяли на Харківщині та ще у 14 регіонах України.

Розповсюджували наркотики на сотні мійльонів зловмисники угруповання, яке викрили правоохоронці: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, поліцейські викрили зловмисників, які виготовляли та постачали психотропні речовини альфа-PVP, амфетамін та мефедрон у всі регіони держави. 
 
Розповсюджували наркотики на сотні мійльонів зловмисники угруповання, яке викрили правоохоронці: Новини Харкова
 
13 травня 2025 року поліцейські затримали 66 ділків на чолі з організатором, які діяли у 
 
  • Чернігівській,
  • Сумській,
  • Житомирській,
  • Дніпропетровській,
  • Харківській,
  • Одеській,
  • Львівській,
  • Черкаській,
  • Кіровоградській,
  • Волинській,
  • Миколаївській,
  • Тернопільській,
  • Хмельницькій
  • Київській областей та
  • місті Київі, 
 
Фігуранти створили розгалужену мережу нарколабораторій та складів, у яких виготовляли, фасували та зберігали заборонені до обігу речовини. 
 
Розповсюджували наркотики на сотні мійльонів зловмисники угруповання, яке викрили правоохоронці: Новини Харкова
 
Розповсюджували наркотики на сотні мійльонів зловмисники угруповання, яке викрили правоохоронці: Новини Харкова
 
Розповсюджували наркотики на сотні мійльонів зловмисники угруповання, яке викрили правоохоронці: Новини Харкова
 
Розповсюджували наркотики на сотні мійльонів зловмисники угруповання, яке викрили правоохоронці: Новини Харкова
 
Щомісячно спільники виготовляли понад 700 кг наркотиків, якими забезпечували «споживачів» із різних областей України. За цінами «чорного» ринку такий обсяг оцінюється в понад 300 мільйонів гривень. За результатами проведення слідчих дій ліквідовано 17 нарколабораторій та 15 складів із психотропною продукцією.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про викриту групу аферистів, яку організував харків'янин, та прокручував шахрайську схему на 6 мільйонів гривень.
 
 
Тэги:  кримінал, наркотики, харків
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