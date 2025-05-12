12.05.2025 16:03

Викрито харків'янина, який організував шахрайську схему на 6 мільйонів гривень

Спіймали харків'янина та його поплічників правоохоронці.

Як повідомляє РЕДПОСТ , 43-річний мешканець Харкова організував злочинну схему, залучвши до неї ще шестеро громадян від 32 до 68 років. Поліцейські, які викрили цю групу аферистів, з'ясували, що шахраї діяли так:

підробляли акти приймання-передачі майна до статутного фонду, договори дарування та купівлі-продажу.

ці документи використовувалися для реєстрації права власності на підставних осіб

продавали це майно добросовісним покупцям.

Встановлені чотири епізоди шахрайства - незаконне заволодіння

двома будинками у Харкові та

двома квартирами у Кривому Розі і Дніпрі.

Загальна сума завданих збитків становить понад 6 мільйонів гривень. На всі об’єкти нерухомості накладено арешт.

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Проведено 19 санкціонованих обшуків у Харкові, Києві, Дніпрі, Полтаві та Кривому Розі. В результаті вилучено

документацію,

комп’ютерну техніку,

печатки,

зразки підписів,

грошові кошти у національній та іноземній валюті.

8 травня 2025 року сімом фігурантам, серед яких організатор, приватний нотаріус та держаний реєстратор речових прав на нерухоме майно оголошено підозру у

шахрайстві,

легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом

підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів

Фігурантам загрожує до 12 років за гратами з конфіскацією майна.