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12.05.2025  16:03   

Викрито харків'янина, який організував шахрайську схему на 6 мільйонів гривень

Спіймали харків'янина та його поплічників правоохоронці.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ,  43-річний мешканець Харкова організував злочинну схему, залучвши до неї ще шестеро громадян  від 32 до 68 років. Поліцейські, які викрили цю групу аферистів, з'ясували, що шахраї діяли так:
 
  • підробляли акти приймання-передачі майна до статутного фонду, договори дарування та купівлі-продажу.
  • ці документи використовувалися для реєстрації права власності на підставних осіб
  • продавали це майно добросовісним покупцям.
 
Встановлені чотири епізоди шахрайства - незаконне заволодіння
  • двома будинками у Харкові та
  • двома квартирами у Кривому Розі  і  Дніпрі.
 
Загальна сума завданих збитків становить понад 6 мільйонів гривень. На всі об’єкти нерухомості накладено арешт.
 
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Проведено 19 санкціонованих обшуків у Харкові, Києві, Дніпрі, Полтаві та Кривому Розі. В результаті вилучено

  • документацію,
  • комп’ютерну техніку,
  • печатки,
  • зразки підписів,
  • грошові кошти у національній та іноземній валюті.
 
8 травня 2025 року сімом фігурантам, серед яких організатор, приватний нотаріус та держаний реєстратор речових прав на нерухоме майно оголошено підозру у
  • шахрайстві,
  • легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом
  • підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів 
 
Фігурантам загрожує до 12 років за гратами з конфіскацією майна.
 
Тэги:  афера, кримінал, харків, шахрайство
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