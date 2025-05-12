12.05.2025 16:03
Викрито харків'янина, який організував шахрайську схему на 6 мільйонів гривень
Спіймали харків'янина та його поплічників правоохоронці.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, 43-річний мешканець Харкова організував злочинну схему, залучвши до неї ще шестеро громадян від 32 до 68 років. Поліцейські, які викрили цю групу аферистів, з'ясували, що шахраї діяли так:
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підробляли акти приймання-передачі майна до статутного фонду, договори дарування та купівлі-продажу.
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ці документи використовувалися для реєстрації права власності на підставних осіб
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продавали це майно добросовісним покупцям.
Встановлені чотири епізоди шахрайства - незаконне заволодіння
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двома будинками у Харкові та
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двома квартирами у Кривому Розі і Дніпрі.
Загальна сума завданих збитків становить понад 6 мільйонів гривень. На всі об’єкти нерухомості накладено арешт.
Проведено 19 санкціонованих обшуків у Харкові, Києві, Дніпрі, Полтаві та Кривому Розі. В результаті вилучено
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документацію,
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комп’ютерну техніку,
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печатки,
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зразки підписів,
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грошові кошти у національній та іноземній валюті.
8 травня 2025 року сімом фігурантам, серед яких організатор, приватний нотаріус та держаний реєстратор речових прав на нерухоме майно оголошено підозру у
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шахрайстві,
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легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом
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підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів
Фігурантам загрожує до 12 років за гратами з конфіскацією майна.
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