29.04.2024 17:09

Як потрапити у Харківський ботсад на екскурсію до півоній (фото)

Вони вважаються символом багатства, щедрості та великого кохання. Ці квіти виглядають яскраво, пишно та велично і не вимагають ретельного догляду. І всю цю красу можна побачити, завітавши до Харківського ботанічного саду.



Фото:



"На сьогоднішній день існує майже 40 різноманітних видів півоній. Їх можна розподілити на трав’янисті півонії, які на зиму відмирають і деревоподібні півонії, чи напівдеревоподібні. Взагалі назва півонії, paeónia латинською, була дана на честь грецького бога Пеаон, який лікував богів на Олімпі під час їхньої боротьби за владу. Серед півоній є багато лікарських рослин, зокрема, квітка, яка так і називається - півонія лікарська. Фото: РЕДПОСТ "На сьогоднішній день існує майже 40 різноманітних видів півоній. Їх можна розподілити на трав’янисті півонії, які на зиму відмирають і деревоподібні півонії, чи напівдеревоподібні. Взагалі назва півонії, paeónia латинською, була дана на честь грецького бога Пеаон, який лікував богів на Олімпі під час їхньої боротьби за владу. Серед півоній є багато лікарських рослин, зокрема, квітка, яка так і називається - півонія лікарська.

В нашій колекції дуже багато півоній. Трав’янистих майже 180 видів, вони будуть квітувати дещо пізніше, а деревоподібних майже 80. У нас є сорти китайської, японської селекції і є американські та європейські сорти.

Є квіти різних кольорів: білі, рожеві, жовті. Є навіть двох кольорів на одній квітці. Такий сорт китайський «Сестри Кіао», на одному кущі є квітки рожевого кольору, є бордового кольору. Є квітки де половина полюсток рожеві, а половина бордові.

Ми запрошуємо всіх, хто бажає на власні очі побачити ці чудові рослини. Для цього потрібно звернутися до Ботанічного саду, телефони є на сайті Ботанічного саду і записати на екскурсію" - розповів Олександр Альохін, заступник директора з наукової роботи Ботанічного саду Харківського національного університету ім. В. Каразіна.



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