29.04.2024 16:54
У Харкові судитимуть псевдоволонтера, який ошукував городян
Рецидивіст, який обшахраював містян, чекає на суд у Харкові.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, 35-річний харків'янин-рецидивіст ошукував людей: у лютому 2024 року він розмістив на онлайн-платформі оголошення, в яких пропонував допомогти вивезти людей та домашніх улюбленців, у тому числі з прифронтових територій, однак після отримання передплати на карту нібито на бензин, так званий «волонтер» переставав виходити на зв’язок.
Усього встановлено понад десять потерпілих, які постраждали від дій шахрая.
Чоловіка судитимуть у Червонозаводському районному суді м. Харкова.
Правопорушнику загрожує до трьох років за гратами.
Нагдаємо, раніше РЕДПОСТ
писав, про злодюгу-іноземця у розшуку, який обшахраював
на 13 тисяч гривень мешканку Харківщини.
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