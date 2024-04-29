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29.04.2024  16:54   

У Харкові судитимуть псевдоволонтера, який ошукував городян

Рецидивіст, який обшахраював містян, чекає на суд у Харкові.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, 35-річний харків'янин-рецидивіст ошукував людей: у лютому 2024 року він розмістив на онлайн-платформі оголошення, в яких пропонував допомогти вивезти людей та домашніх улюбленців, у тому числі з прифронтових територій, однак після отримання передплати на карту нібито на бензин, так званий «волонтер» переставав виходити на зв’язок. 
 
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Усього встановлено понад десять потерпілих, які постраждали від дій шахрая. 
 
Чоловіка судитимуть у Червонозаводському районному суді м. Харкова.
 
Правопорушнику загрожує до трьох років за гратами.
 
Нагдаємо, раніше РЕДПОСТ писав, про злодюгу-іноземця у розшуку, який обшахраював на 13 тисяч гривень мешканку Харківщини.
 
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