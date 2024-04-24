    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Злодюга-гастролер у розшуку ошукав на 13 тисяч гривень мешканку Харківщини
24.04.2024  15:32   Дмитро Колонєй

Злодюга-гастролер у розшуку ошукав на 13 тисяч гривень мешканку Харківщини

На Харківщині іноземний шахрай виманив гроші у жінки, яка знаходилася у скрутному становищі.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, 35-річний зловмисник, рецидивіст з Азербайджану, розмістив у месенджері фіктивне оголошення про надання послуг з пасажирських перевезень на окуповані території та ошукав, скористався довірою та становищем громадянки, яка не мала іншої можливості виїхати до рідних. Він заволодів коштами у сумі 13 тисяч гривень, які жінка перерахувала як передплату за бронювання квитків.
 
 
Зловмисник, оголошений у розшук судом Одеси за скоєння іншого майнового злочину та переховувався у Харкові, діяв за наступною схемою:
  • став учасником віртуальної спільноти з пасажирських перевезень до окупованих територій
  • домовився з потерпілою про дату та умови перевезення до міста, яке знаходиться в зоні ведення бойових дій,
  • повідомив вартість квитків та реквізити банківської картки для оплати.
  • коли потерпіла перерахувала гроші, привласнив їх.
За результатами проведеного обшуку зловмисника затримано, повідомлено про підозру у шахрайстві та та відправлоено під варту без права внесення застави.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що мешканців Харківщини ошукав на десятки тисяч псевдо-перевізник.
 
Тэги:  афера, шахрайство, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
19.04 Надзвичайні події На Харківщині дівчина обікрала на десятки тисяч літню знайому 18.04 Надзвичайні події Водій з фальшивими документами їздив вулицями Харкова 18.04 Надзвичайні події На Харківщині судутимуть чоловіка, який незаконно збагачувався за рахунок корисних копалин
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 