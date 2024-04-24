24.04.2024 15:32 Дмитро Колонєй
Злодюга-гастролер у розшуку ошукав на 13 тисяч гривень мешканку Харківщини
На Харківщині іноземний шахрай виманив гроші у жінки, яка знаходилася у скрутному становищі.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, 35-річний зловмисник, рецидивіст з Азербайджану, розмістив у месенджері фіктивне оголошення про надання послуг з пасажирських перевезень на окуповані території та ошукав
, скористався довірою та становищем громадянки, яка не мала іншої можливості виїхати до рідних. Він заволодів коштами у сумі 13 тисяч гривень, які жінка перерахувала як передплату за бронювання квитків.
Зловмисник, оголошений у розшук судом Одеси за скоєння іншого майнового злочину та переховувався у Харкові, діяв за наступною схемою:
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став учасником віртуальної спільноти з пасажирських перевезень до окупованих територій
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домовився з потерпілою про дату та умови перевезення до міста, яке знаходиться в зоні ведення бойових дій,
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повідомив вартість квитків та реквізити банківської картки для оплати.
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коли потерпіла перерахувала гроші, привласнив їх.
За результатами проведеного обшуку зловмисника затримано, повідомлено про підозру у шахрайстві та та відправлоено під варту без права внесення застави.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ
писав, що мешканців Харківщини ошукав
на десятки тисяч псевдо-перевізник.
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