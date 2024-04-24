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24.04.2024  15:15   Віталій Хінєвіч

Енергетики представили оновлені графіки відключення світла у Харківській області

Представлені оновлені графіки погодинних відключень електроенергії в Харкові та області у період з 25 по 28 квітня, передає РЕДПОСТ .

 
У ХОВА зазначають, що фахівці продовжують ремонтувати інфраструктуру після ворожих обстрілів.
 
За посиланням вказані назви населених пунктів, вулиць, черги та період, у який проміжок часу не буде світла.
 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що в АТ «Харківобленерго» надали відповіді на найпоширеніші питання споживачів.
 
Тэги:  жкг, харків
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