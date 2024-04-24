24.04.2024 14:15 Віталій Хінєвіч

В АТ «Харківобленерго» надали відповіді на найпоширеніші питання споживачів

Енергетики спробували відповісти на найпоширеніші запитання, які надходять від вас до кол-центру нашого товариства та міської служби 1562, передає РЕДПОСТ .

Для чого запроваджуються графіки відключень електроенергії?

Через постійні ворожі обстріли критичної інфраструктури не тільки Харківської області, а також інших регіонів України Об'єднана енергетична система зіштовхнулася як мінімум з двома серйозними проблемами: розбалансуванням мережі внаслідок пошкодження енергетичного обладнання та недостатньою генерацією електричної енергії.

Електромережа Харківської області найбільше постраждала від ворожих атак, тому наразі працює у надекстремальних умовах. Навіть коли у країні немає дефіциту електроенергії, те електрообладнання, яке зараз експлуатується в нашому регіоні, просто не в змозі передати необхідні обсяги, щоб забезпечити електрикою всіх споживачів. Від цього страждають не тільки побутові, але й промислові об'єкти.

Постійні обстріли з боку російських військ у різних частинах Харківської області призводять до нових пошкоджень енергомережі, через що енергетики вимушені відключати певні лінії, щоб провести відповідні аварійно-відновлювальні роботи. Бувають дні, коли аварії накладаються одна на одну, тоді світла може не бути довше, ніж зазвичай. Це вимушені заходи.

Відключення потрібні для стабілізації енергосистеми. Вони не дають статися ще більш масштабним та хаотичним аварійним вимкненням, на усунення яких потрібно буде досить багато часу.

Для того, щоб уникнути спрацювання автоматики внаслідок перевантаження чи провести ремонтні роботи на високовольтних лініях та підстанціях, вводяться графіки аварійних або погодинних відключень.

Що таке ГАВ та ГПВ і чим вони відрізняються?

ГАВ – це графік аварійних відключень. Коли диспетчер НЕК "Укренерго" бачить, що споживання буде перевищувати можливості наявної генерації або мережі, він віддає команду операторам розподільчих мереж, тобто обленерго, застосувати графік аварійних відключень та доводить їм обсяг обмежень у мегаватах.

Це не графік планових робіт, тому у ньому немає годин початку та завершення відключення. Це перелік електричних адрес (вузлів електромереж), до яких можуть бути застосовані відключення, у випадку отримання відповідної вказівки від НЕК "Укренерго".

Графік запроваджується протягом 15 хвилин після отримання відповідного розпорядження від "Укренерго". Це оперативні розпорядження, і обленерго не володіє інформацією про ці відключення заздалегідь. Саме тому про аварійні відключення ми повідомляємо вже по факту, коли відключення відбулося.

ГАВ вводять примусово для уникнення повного відключення від енергопостачання всього регіону, або для запобігання автоматичного та неконтрольованого знеструмлення регіону (блекауту).

ГПВ – це графік погодинних відключень. Його введено з 25 березня 2024 року задля стабілізації роботи енергосистеми. Графік враховує почерговість відключень споживачів та потребу збереження розподілу електричної енергії об’єктам критичної інфраструктури. Проте порядок введення черг може корегуватися згідно з вказівкою диспетчера НЕК "Укренерго".

Інформація про приналежність населених пунктів, вулиць до черг графіку погодинних відключень (ГПВ), застосування черг із зазначенням годин доби та причин введення може змінюватися. Але ми намагаємося всю актуальну інформацію, у тому числі графік погодинних відключень, оперативно викладати у нашому Телеграм-каналі “Харківобленерго Новини” (https://t.me/kharkivenergy) та на офіційному сайті АТ “Харківобленерго”.

Навіщо вводити ГАВ, якщо є ГПВ?

Графік погодинних відключень не є єдиним методом регулювання рівня навантаження на енергосистему. Оператори системи розподілу, у випадку настання значних аварійних відключень та за вказівки НЕК "Укренерго", вимушені збільшувати кількість знеструмлених абонентів та запроваджувати ГАВ, спецГАВ, обмеження споживання потужності, електричної енергії і тд.

Чому відключення повинно бути до 3 годин, а в мене не було світла 7 годин?

Рішення щодо заживлення споживачів приймає НЕК "Укренерго". Тільки після отримання команди від регіонального диспетчера НЕК "Укренерго" фахівці АТ "Харківобленерго" можуть відновити розподіл електричної енергії. Якщо відключення тривало більше, ніж очікувалося, це свідчить про те, що дефіцит електричної енергії зберігався.

Зазначимо, що диспетчер НЕК "Укренерго" у себе на екрані монітора не бачить конкретних споживачів чи якісь заклади або установи. Він бачить обсяг споживання у мегаватах по країні або у конкретному регіоні. Якщо потрібно стабілізувати мережу, про це рішення повідомляють обленерго, і відбувається відключення.

Також тривалість відключень може бути іншою через те, що енергетикам потрібен час для виїзду на увімкнення обладнання (так звані оперативні перемикання). Цей час може подовжуватися через повітряні тривоги, адже під час них персонал має залишати енергетичні об'єкти через питання безпеки.

Чому мій будинок відключають третій день поспіль, а у сусідньому є світло?

Різні будинки та навіть під’їзди одного будинку можуть бути заживлені від різних ліній електропередачі. Диспетчери орієнтуються не на конкретні будинки, а стежать за перевищенням споживання на кожній мережі. Енергетики чергують лінії для вимкнення, але якщо якісь будинки не вимикаються зовсім, то це свідчить про наявність об`єктів критичної інфраструктури на лінії, що живить ці будинки. До прикладу: лікарня, водоканал, школа, стратегічний об'єкт тощо.

Окрім того, звертаємо вашу увагу на те, що електричне обладнання в принципі не розраховане на постійні вимкнення/увімкнення. Для стабільної роботи воно має працювати у безперебійному режимі. Проте сьогоднішні реалії диктують свої умови. Постійні перемикання негативно впливають на ресурс обладнання, внаслідок чого можуть виникати додаткові аварійні ситуації. Тому, на жаль, є випадки, коли в одному і тому ж районі частину абонентів вимикають на більш тривалий час.

Як мені планувати свій день, якщо я не знаю, коли точно вимкнуть світло та скільки триватиме відключення?

На жаль, поки триває війна і ворог атакує енергетичні об'єкти України, це питання залишатиметься актуальним. Якщо відключення електроенергії для вас є критичними, розгляньте, будь ласка, можливість використання у побуті доступних допоміжних засобів: павербанків, портативних газових плиток, ліхтариків, ламп із вбудованими акумуляторами тощо. Окрім того, в місті працюють "пункти незламності", де є світло та інтернет. Також у випадках, коли саме у вашому будинку довго немає світла, ви можете домовитися з родичами, сусідами або друзями, які мають електроенергію, про візит, щоб приготувати їжу чи наповнити термос з чаєм.

«Шановні споживачі! Вкотре звертаємося до вас з проханням з розумінням поставитися до ситуації з аварійними та погодинними відключеннями! Ми, енергетики, такі ж харків'яни та жителі області, як і ви. І так само з нашими родинами годинами чекаємо на світло.

Будь ласка, наберіться терпіння та зберігайте спокій. Живлення області електричною енергією здійснюється у тому числі за тимчасовими схемами, і стабільний режим роботи залежить від наданої потужності суміжними операторами системи розподілу. Саме тому потрібно максимально економити електричну енергію у пікові години навантаження: з 07:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00»,- йдеться у повідомленні.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що фахівці відновили газопостачання після недільних обстріілів Харківщини.