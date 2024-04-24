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24.04.2024  14:45   Віталій Хінєвіч

Поліцейські Харківщини продовжують примусову евакуацію сімей з дітьми з прикордонних населених пунктів

З селища Івашки Золочівської громади в безпечне місце вивезено 24 людини, передає РЕДПОСТ .

 
Населені пункти, розташовані уздовж державного кордону, перебувають під щоденними обстрілами з території росії. Проживати там наразі є небезпечним для життя.
 
Згідно з рішенням Ради оборони Харківщини, під примусову евакуацію підпадають усі сім’ї, що мають неповнолітніх дітей. 
 
 
Співробітники відділення поліції № 2 Богодухівського РВП спільно з волонтерами та представниками Червоного хреста провели евакуацію населення з селища Івашки Золочівської громади Харківської області. Село розташовано безпосередньо на кордоні з рф. В безпечне місце вивезли 9 дорослих та 15 дітей.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти спричинили пожежу у Куп'янську.
 
Тэги:  події, харків
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