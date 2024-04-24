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24.04.2024  12:30   Віталій Хінєвіч

Окупанти спричинили пожежу у Куп'янську

Вранці 24 квітня окупаційні війська країни-терориста нанесли артилерійський удар по середмістю Куп’янська.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
Один зі снарядів влучив у недіючу двоповерхову будівлю колишнього торговельного закладу, спричинивши пожежу.
 
На час прибуття рятувальників ДСНС вогонь розповсюдився на площу 300 кв.м.
 
 
Рятувальники працювали в умовах загрози повторних обстрілів. На ліквідацію вогню їм знадобилось близько 2-х годин. Постраждалих немає.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом останніх 24 годин рятувальники 6 разів виїжджали на гасіння пожеж, одну з яких спричинив ворог.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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