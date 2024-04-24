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24.04.2024  12:48   Рита Парфенова

Як виглядає центр Золочеву після ракетного удару (фото)

Уночі 24 квітня обстріляли центральну частину селища Золочів двома ракетами С-300.

Новини Харкова: наслідки ракетного удару по Золочеву

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на  начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктора Коваленка, обстріл стався 24 квітня о 00.46. Перша ракета влучила у двір колишньої районної державної адміністрації, друга – безпосередньо у саму будівлю адміністрації. У момент обстрілу в будівлі нікого не було.

Новини Харкова: наслідки ракетного удару по Золочеву

Крім цього, за словами Коваленка, опшкоджень зазнали ще приблизно 10 житлових будинків, у тому числі два  багатоквартирних, пошкоджені приміщення Ощадбанку, відділу освіти, газети "Зоря", відділу поліції, територіального центру соціальних послуг. У цих будівлях вибиті вікна та двері. Також пошкоджено сім шкільних автобусів.

Постраждалих та загиблих немає.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 24 квітня о 00:30 збройні сили рф здійснили ракетний удар по Шевченківському району м. Харкова, в результаті якого дві ракети вразили житловий комплекс.
 
Новини Харкова: наслідки ракетного удару по Золочеву
 
Новини Харкова: наслідки ракетного удару по Золочеву
 
Новини Харкова: наслідки ракетного удару по Золочеву
 
Новини Харкова: наслідки ракетного удару по Золочеву
 
Новини Харкова: наслідки ракетного удару по Золочеву
Тэги:  ракетний удар, харків, агрессия россии
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