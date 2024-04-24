Як виглядає центр Золочеву після ракетного удару (фото)

Уночі 24 квітня обстріляли центральну частину селища Золочів двома ракетами С-300.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктора Коваленка, обстріл стався 24 квітня о 00.46. Перша ракета влучила у двір колишньої районної державної адміністрації, друга – безпосередньо у саму будівлю адміністрації. У момент обстрілу в будівлі нікого не було.
Крім цього, за словами Коваленка, опшкоджень зазнали ще приблизно 10 житлових будинків, у тому числі два багатоквартирних, пошкоджені приміщення Ощадбанку, відділу освіти, газети "Зоря", відділу поліції, територіального центру соціальних послуг. У цих будівлях вибиті вікна та двері. Також пошкоджено сім шкільних автобусів.
Постраждалих та загиблих немає.
Комментариев: 0
Сьогодні свавілля досягне свого апогею. Це може виявитися у повному небажанні підкорятися будь-яким правилам, вирішуючи все по-своєму. Краще присвятіть день тим питанням, у яких ніхто не зможе вам завадити чи заперечити.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Ввечері очікується дощ.
За рішенням Всесвітньої федерації демократичної молоді щороку 24 квітня відзначають Міжнародний день солідарності молоді.
влажность:
давление:
ветер: