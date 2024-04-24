У Шевченківському районі Харкова ліквідують наслідки ракетного удару

24 квітня о 00:30 збройні сили рф здійснили ракетний удар по Шевченківському району м. Харкова, в результаті якого дві ракети вразили житловий комплекс.
Як повідомляє РЕДПОСТ, у Шевченківському районі комунальники оперативно усувають наслідки нічного ворожого обстрілу.
Зокрема, працівники КП «Харківспецбуд» закривають пошкоджені віконні контури в житлових будинках.
Сьогодні свавілля досягне свого апогею. Це може виявитися у повному небажанні підкорятися будь-яким правилам, вирішуючи все по-своєму. Краще присвятіть день тим питанням, у яких ніхто не зможе вам завадити чи заперечити.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Ввечері очікується дощ.
За рішенням Всесвітньої федерації демократичної молоді щороку 24 квітня відзначають Міжнародний день солідарності молоді.
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