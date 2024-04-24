    
Главная Фото Надзвичайні події та кримінал У Шевченківському районі Харкова ліквідують наслідки ракетного удару
24.04.2024  12:05   Рита Парфенова

У Шевченківському районі Харкова ліквідують наслідки ракетного удару

24 квітня о 00:30 збройні сили рф здійснили ракетний удар по Шевченківському району м. Харкова, в результаті якого дві ракети вразили житловий комплекс.


Фото: РЕДПОСТ

Як повідомляє РЕДПОСТ, у Шевченківському районі комунальники оперативно усувають наслідки нічного ворожого обстрілу.

Зокрема, працівники КП «Харківспецбуд» закривають пошкоджені віконні контури в житлових будинках.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що шість мирних жителів постраждали внаслідок ракетного удару по Шевченківському району Харкова.

Фотогалерея

Тэги:  ракетний удар, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
24.04 Надзвичайні події Як виглядає центр Золочеву після ракетного удару (фото) 24.04 Влада Комунальники працюють на місці ракетного удару, – Ігор Терехов 24.04 Надзвичайні події Вночі військові рф вдарили ракетою по житловому комплексу Харкова: фото наслідків
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 