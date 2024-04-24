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24.04.2024  07:55   Рита Парфенова

Вночі військові рф вдарили ракетою по житловому комплексу Харкова: фото наслідків

Шість мирних жителів постраждали внаслідок ракетного удару по Шевченківському району Харкова.


Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

У результаті розслідування встановлено, що 24 квітня о 00:30 збройні сили рф здійснили ракетний удар по Шевченківському району м. Харкова, в результаті якого дві ракети вразили житловий комплекс. Внаслідок цього пошкоджено три багатоповерхові будівлі, а також принаймні 33 автомобілі, кафе, магазини та офісні приміщення.

Шість мирних мешканців стали жертвами цього нападу: троє чоловіків у віці 33, 45 та 53 роки отримали легкі тілесні ушкодження, а у трьох жінок у віці 25, 45 та 54 роки виникла гостра реакція на стрес.

За попередніми даними, ворожі сили атакували місто двома ракетами типу С-300 з території бєлгородської області рф.

У результаті розслідування встановлено, що 24 квітня о 00:30 сили РФ здійснили ракетний удар по Шевченківському району м. Харкова, в результаті якого дві ракети вразили житловий комплекс. Внаслідок цього пошкоджено три багатоповерхові будівлі, а також принаймні 33 автомобілі, кафе, магазини та офісні приміщення. Шість мирних мешканців стали жертвами цього нападу: троє чоловіків у віці 33, 45 та 53 роки отримали легкі тілесні ушкодження, а у трьох жінок у віці 25, 45 та 54 роки виникла гостра реакція на стрес. За попередніми даними, ворожі сили атакували місто двома ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області РФ. У зв'язку з цим Шевченківська окружна прокуратура м. Харкова розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками ЗС РФ.

У зв'язку з цим Шевченківська окружна прокуратура м. Харкова розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками зс рф.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти завдали удару по приватному сектору Харкова.

ракетний удар по шевченківському району харкова

ракетний удар по шевченківському району харкова

ракетний удар по шевченківському району харкова

ракетний удар по шевченківському району харкова

ракетний удар по шевченківському району харкова

 

Тэги:  ракетний удар, харків, агрессия россии
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