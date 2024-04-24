Вночі військові рф вдарили ракетою по житловому комплексу Харкова: фото наслідків

У результаті розслідування встановлено, що 24 квітня о 00:30 збройні сили рф здійснили ракетний удар по Шевченківському району м. Харкова, в результаті якого дві ракети вразили житловий комплекс. Внаслідок цього пошкоджено три багатоповерхові будівлі, а також принаймні 33 автомобілі, кафе, магазини та офісні приміщення.

Шість мирних мешканців стали жертвами цього нападу: троє чоловіків у віці 33, 45 та 53 роки отримали легкі тілесні ушкодження, а у трьох жінок у віці 25, 45 та 54 роки виникла гостра реакція на стрес.

За попередніми даними, ворожі сили атакували місто двома ракетами типу С-300 з території бєлгородської області рф.

У зв'язку з цим Шевченківська окружна прокуратура м. Харкова розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками зс рф.

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