Сили оборони відбили п'ять атак ворога на Харківщині

На Куп'янському напрямку наші військові успішно відбили спроби ворога просунутись.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна:
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Під артилерійським вогнем були понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 23 квітня 2024 року.
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Сьогодні свавілля досягне свого апогею. Це може виявитися у повному небажанні підкорятися будь-яким правилам, вирішуючи все по-своєму. Краще присвятіть день тим питанням, у яких ніхто не зможе вам завадити чи заперечити.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Ввечері очікується дощ.
За рішенням Всесвітньої федерації демократичної молоді щороку 24 квітня відзначають Міжнародний день солідарності молоді.
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