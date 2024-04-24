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24.04.2024  08:26   Рита Парфенова

Сили оборони відбили п'ять атак ворога на Харківщині

На Куп'янському напрямку наші військові успішно відбили спроби ворога просунутись.

війна в україні

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна:

  • на Слобожанському напрямку противник підтримує військову присутність у прикордонних районах і веде диверсійну діяльність з метою перешкодити перекиданню наших військ на важливі напрямки. Також він збільшує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону;
  • у межах Куп’янського напрямку противник п'ять разів атакував наші позиції у районі населеного пункту Берестове Харківської області.

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Під артилерійським вогнем були понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 23 квітня 2024 року.

 

Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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