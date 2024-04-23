Ворог вдарив авіацією по п'яти населеним пунктам Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині вранці 23 квітня 2024 року поінформували у Генеральному штабі ЗСУ.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна:
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Непростий день із нестабільним емоційним фоном. Якщо на порядку денному у вас стоять якісь відповідальні або, тим більше, грошові справи, то якомога краще їх на день-другий відкласти.
У Харкові очікується хмарна погода протягом усього дня. Нічний дощ послабшає вранці і до середини дня має припинитися повністю.
23 квітня відзначається Всеукраїнський день психолога.
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