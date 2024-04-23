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23.04.2024  08:01   Рита Парфенова

Ворог вдарив авіацією по п'яти населеним пунктам Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині вранці 23 квітня 2024 року поінформували у Генеральному штабі ЗСУ.

війна в україні

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна:

  • на Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.
  • на Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

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Протягом останньої доби населені пункти Золочів, Вовчанськ, Приколотне, Дергачі та Сенькове в Харківській області були обстріляні авіаційними ударами. Понад 120 інших населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей також були піддані артилерійському обстрілу.
 
Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 22 квітня 2024 року.

 

Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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