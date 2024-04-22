Ворог завдав авіаційного удару по Харкову

Про стан бойових дій на Харківщині вранці 22 квітня 2024 року поінформували у Генеральному штабі ЗСУ.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна:
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