21.04.2024 19:30 Дмитро Колонєй

Від ударів агресора постраждали щонайменше шість селищ Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 21 квітня 2024 року поінформували у Генеральному штабі ЗСУ.

На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад Ветеринарне, Гатище, Плетенівка Харківської області.

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На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися Синьківка, Петропавлівка, Котлярівка Харківської області.