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21.04.2024  19:30   Дмитро Колонєй

Від ударів агресора постраждали щонайменше шість селищ Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 21 квітня 2024 року поінформували у Генеральному штабі ЗСУ.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, в Харківській області наступна бойова ситуація:
 
На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад Ветеринарне, Гатище, Плетенівка Харківської області.
 
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На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися Синьківка, Петропавлівка, Котлярівка Харківської області.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 21 квітня 2024 року.
 
Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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