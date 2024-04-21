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21.04.2024  08:06   Дмитро Колонєй

Загарбники закидають диверсантів на Харківщину

Про стан бойових дій на Харківщині вранці 21 квітня 2024 року поінформували у Генеральному штабі ЗСУ.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, в Харківській області наступна бойова ситуація:
 
  • На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.
 
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  • На Куп’янському напрямку ворог, за підтримки авіації, 2 рази атакував позиції наших захисників в районі населеного пункту Стельмахівка Луганської області.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 20 квітня 2024 року.
 
Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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