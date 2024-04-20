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20.04.2024  19:50   Віталій Хінєвіч

Окупанти завдали авіаційного удару по Харківській області

Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 15 населених пунктів, зокрема Степова Новоселівка, Іванівка, Котлярівка Харківської області.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
 
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. 
 
На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів, проте завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Синьківка Харківської області. 
 
Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 15 населених пунктів, зокрема Степова Новоселівка, Іванівка, Котлярівка Харківської області.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині підірвався трактор.
 
Тэги:  харків, агрессия россии
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