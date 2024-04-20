У Харкові висадили алею сакур у памʼять про каразінців, які загинули внаслідок російського вторгнення (фото)

20 квітня, у День довкілля, спільнота Каразінського університету долучилася до Всеукраїнської акції «Ліси захисників і захисниць України».
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Уникайте можливих конфліктів, які можуть виникнути з нічого. Краще цього дня присвятіть себе питанням, де ніхто не зможе завадити вам або заперечити вашим діям.
З самого ранку небо у Харкові вкриється хмарами, які протримаються до кінця дня. Ввечері очікується сильний дощ.
Щороку третьої суботи квітня, починаючи з 1999 року, в Україні відзначається День довкілля.
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