20.04.2024 20:26

У Харкові висадили алею сакур у памʼять про каразінців, які загинули внаслідок російського вторгнення (фото)

20 квітня, у День довкілля, спільнота Каразінського університету долучилася до Всеукраїнської акції «Ліси захисників і захисниць України».



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"У ботанічному саду Каразінського університету висаджено 12 сакур у памʼять про щонайменше 53 загиблих каразінців внаслідок російського збройного вторгнення. Фото: РЕДПОСТ "У ботанічному саду Каразінського університету висаджено 12 сакур у памʼять про щонайменше 53 загиблих каразінців внаслідок російського збройного вторгнення.

Висадження сакур — це лише мала частка того, що ми можемо зробити, аби вшанувати пам'ять героїв, які віддали своє життя за нашу свободу.

Алея сакур увіковічить навічно подвиг сміливих студентів, співробітників і випускників Каразінського, які заплатили найвищу ціну в цій війні", - йдеться на сторінці ХНУ ім. Каразіна у мережі Facebook.



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