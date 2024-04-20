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20.04.2024  20:26   

У Харкові висадили алею сакур у памʼять про каразінців, які загинули внаслідок російського вторгнення (фото)

20 квітня, у День довкілля, спільнота Каразінського університету долучилася до Всеукраїнської акції «Ліси захисників і захисниць України».

Харків, університет, Каразін, сакура
Фото: РЕДПОСТ

"У ботанічному саду Каразінського університету висаджено 12 сакур у памʼять про щонайменше 53 загиблих каразінців внаслідок російського збройного вторгнення. 
 
Висадження сакур — це лише мала частка того, що ми можемо зробити, аби вшанувати пам'ять героїв, які віддали своє життя за нашу свободу. 
 
Алея сакур увіковічить навічно подвиг сміливих студентів, співробітників і випускників Каразінського, які заплатили найвищу ціну в цій війні", - йдеться на сторінці ХНУ ім. Каразіна у мережі Facebook.


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Тэги:  харків, каразін, сакура, університет
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