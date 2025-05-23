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23.05.2025  19:33   Мирон Зелений

У Харкові презентували твір мистецтва, розташований прямо у студентській аудиторії (фото)

23 травня у Великій хімічній аудиторії Каразінського університету відбулася презентація мистецької інсталяції “Khēmia of Ma’at”, яку створив сучасний український художник Альоша (Aljoscha).

Харків, університет, Каразін, інсталяція
Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

Khēmia of Ma’at — постійна інсталяція Альоші (Aljoscha) у Великій хімічній аудиторії Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. П’ятдесят синтетичних організмів із тонованого акрилового скла ширяють у просторі — не як символи, а як пропозиції майбутнього. Вони не імітують природу, а передбачають її можливу еволюцію.
 
Інстальовані в хімічній аудиторії славетного харківського університету, Khēmia of Ma’at пропонує тихий синтез матерії та моралі, фізичного й етичного.
 
Назва об’єднує давньоєгипетське «Khēmia» та етичний принцип «Ma’at», формуючи бачення перетворення з відповідальністю. Створена під час війни, ця робота є актом біофілософського спротиву — мистецтвом, що дихає, слухає й співіснує з простором як жива система. Вона пропонує гармонію не як контроль, а як співналаштування.
 
Ця інсталяція народжена не з миру, а з облоги. Створена під час війни в Харкові, вона є свідомим актом конструктивного спротиву. Поки будівлі руйнуються, ці скульптури розгортаються — носії спекулятивної біоетики. Це мистецтво, народжене з біохімічного прагнення.
У час кризи Khēmia of Ma’at звертається до внутрішнього блага буття, пропонуючи нові простори для співчуття та естетичної уяви — медитативне рівняння, що проростає в майбутнє.
 
Сучасний український художник Альоша (Aljoscha), 1974, Лозова, Харківська область. Живе і працює в Дюсельдорфі. Освіту отримав Дюсельдорфській Академії Мистецтв та Міжнародній Літній Академії мистецтв Зальцбурга. 
 
Найбільш відомий своїми концептуальними інсталяціями, що базуються на ідеях біофутуризму та біоетики. Aljoscha створює біофутуристичні об'єкти як позаземні організми з акрилу та силікону, інтегрує свої монументальні твори у суспільні простори, встановлюючи інсталяції в парках та лікарнях, школах чи соборах. 
 
З березня 2022 року Aljoscha реалізує в Україні благодійний проєкт “НАДІЯ”, який стартував у 14 спеціальних школах України. А в квітні 2023 року художник інсталював свої роботи в п’яти відділеннях Центральної районної лікарні свого рідного міста Лозова Харківської області. 

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Тэги:  харків, інсталяція, каразін, університет, aljoscha
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