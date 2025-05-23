У лікарні помер чоловік, який постраждав під час авіаудару ворога по Харківщині

Авіаатака окупантів на Харківщині забрала життя двох працівників комунального підприємства.
Як повідомляє РЕДПОСТ, на жаль, чоловік, який отримав поранення внаслідок ворожого авіаційного удару по м. Купʼянськ 23 травня 2025 року, помер у лікарні.
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Фінансові питання вийдуть на перший план – будьте уважні з витратами та доходами. День підходить для аналізу фінансів, але не для серйозних рішень або великих покупок.
У Харкові хмари закриють небо вже вранці та протримаються увесь день, і тільки ввечері почнуть повільно розсіюватися. Без опадів.
Із 2018 року 23 травня відзначається День морської піхоти України.
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