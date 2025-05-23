    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У лікарні помер чоловік, який постраждав під час авіаудару ворога по Харківщині
23.05.2025  19:00   Дмитро Колонєй

У лікарні помер чоловік, який постраждав під час авіаудару ворога по Харківщині

Авіаатака окупантів на Харківщині забрала життя двох працівників комунального підприємства.

Як повідомляє РЕДПОСТ, на жаль, чоловік, який отримав поранення внаслідок ворожого авіаційного удару по м. Купʼянськ 23 травня 2025 року, помер у лікарні.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про трагічні наслідки удару росіян ФАБ-500 з УМПК по Куп'янську. 
 
Тэги:  смерть, обстріл, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
21.05 Надзвичайні події Під Харковом чоловік вилетів на зустрічну смугу та загинув у лобовому зіткненні (фото) 18.05 Надзвичайні події Самогубство у харківському ТЦК: чоловік розбився, вистрибнувши у вікно 13.05 Надзвичайні події Загарбники вбили двох літніх мешканців Харківщини (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 