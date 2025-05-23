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23.05.2025  19:57   Дмитро Колонєй

На Харківщині Сили оборони зупинили спроби прориву окупантів поблизу Вовчанська, Колісниківки та Загризового

Оперативна ситуація по Харківщині на 23 тарвня 2025 року від Генштаба ЗСУ.

Зупинили спроби прориву окупантів поблизу Вовчанська, Колісниківки та Загризового Сили оборони: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, на Харківщині наступна бойова ситуація:
 
  • На Харківському напрямку ворог намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників поблизу Вовчанська, отримав відсіч.
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  • На Куп’янському напрямку противник тричі намагався просунутися в районах Колісниківки та Загризового, але був зупинений нашими захисниками.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що з російского полону повернулися 390 українців.

 
Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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