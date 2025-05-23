23.05.2025 20:30 Дмитро Колонєй

Під Харковом зник безвісті літінй чоловік

Розшукується 74-річний Михайло Юровський з передмістя Харкова.

Як повідомляє РЕДПОСТ, мешканець вулиці Жихорська смт. Покотилівка Михайло Іванович Юровський Харківського р-ну, Харківської обл. 23 травня 2025 р. у плямистій кофті з капюшоном (як на фото), чорних спортивних штанах та світлих мокасинах вийшов з дому близько 8:30 і з того часу зник.

Особливі прикмети:

внаслідок інсульту зігнута права рука,

тягне праву ногу,

погано розмовляє.

має проблеми з пам'яттю

дезорієнтований

Всіх, хто має інформацію, де може перебувати чоловік, просять звертатися за телефонами +380 068 777 0 112 або 102. Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про розшук зниклих безвісті Миколу Каюкова та Олександра Бережного.