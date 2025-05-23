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23.05.2025  20:30   Дмитро Колонєй

Під Харковом зник безвісті літінй чоловік

Розшукується 74-річний Михайло Юровський з передмістя Харкова.

Зник безвісті 74-річний Михайло Юровський: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, мешканець вулиці Жихорська смт. Покотилівка Михайло Іванович Юровський Харківського р-ну, Харківської обл. 23 травня 2025 р. у плямистій кофті з капюшоном (як на фото), чорних спортивних штанах та світлих мокасинах вийшов з дому близько 8:30 і з того часу зник.
 

Особливі прикмети:

 
  • внаслідок інсульту зігнута права рука,
  • тягне праву ногу,
  • погано розмовляє. 
  • має проблеми з пам'яттю
  • дезорієнтований
 
Всіх, хто має інформацію, де може перебувати чоловік, просять звертатися за телефонами +380 068 777 0 112 або 102.
 
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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про розшук зниклих безвісті Миколу Каюкова та Олександра Бережного.

 

Тэги:  пошук, зник чоловік, харків
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