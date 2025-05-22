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22.05.2025  21:00   

Біля супермаркету у Харкові зник безвісті мешканець передмістя зі шрамом на руці

У Харкові розшукують 68-річного Олександра Бережного.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, дві доби як у Харкові та передмісті розшукують жителя села Березники Чугуївського району 
68-річного Олександра Миколайовича Бережного. 20.05.2025 р. людина перебувала на Аерокосмічному проспекті поблизу супермаркета "Рост Одеський". З того моменту чоловік зник 
 
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Особливі прикмети: погано розмовляє внаслідок інсульту, має шрам на руці від кисті до ліктя. Всіх, хто має інормацію, де може перебувати чоловік, просять звертатися за телефонами +380 068 777 0 112 або 102.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що про розшук 83-річного Миколу Каюкова та 80-річної Зінаїди Редько
 
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