22.05.2025 21:00

Біля супермаркету у Харкові зник безвісті мешканець передмістя зі шрамом на руці

У Харкові розшукують 68-річного Олександра Бережного.

Як повідомляє РЕДПОСТ , дві доби як у Харкові та передмісті розшукують жителя села Березники Чугуївського району

68-річного Олександра Миколайовича Бережного. 20.05.2025 р. людина перебувала на Аерокосмічному проспекті поблизу супермаркета "Рост Одеський". З того моменту чоловік зник

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Особливі прикмети: погано розмовляє внаслідок інсульту, має шрам на руці від кисті до ліктя. Всіх, хто має інормацію, де може перебувати чоловік, просять звертатися за телефонами +380 068 777 0 112 або 102.