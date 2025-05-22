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22.05.2025  21:48   Дмитро Колонєй

Міськрада збільшила субвенції на оздоровлення та відпочинок харківських дітей

Які ще зміни були внесені до бюджету Харківської міської територіальної громади на 2025 рік розповіли у Департаменті бюджету і фінансів.


Міськрада збільшила субвенції на оздоровлення та відпочинок харківських дітей
Як повідомляє РЕДПОСТ, на позачерговій сесії міськради були внесені зміни до бюджету що обумовлено необхідністю приведення обсягів міжбюджетних трансфертів у відповідність до розпорядження Харківської обласної військової адміністрації, згідно з яким  передбачено збільшення субвенції на оздоровлення та відпочинок дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей з особливими освітніми потребами на 149,4 тис. грн.
 
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Також передбачається надання 905 млн грн поворотної фінансової допомоги на погашення боргових зобов’язань комунальними підприємствами.
 
За рахунок вільного залишку бюджетних коштів та перерозподілу раніше затверджених бюджетних призначень були збільшені видатки на:
  • забезпечення заробітної плати працівникам комунальних підприємств, які беруть участь в ліквідації наслідків обстрілів, - на 189,5 млн грн;  
  • аварійно-відновлювальні роботи в житловому фонді - на 53 млн грн;
  • надання допомоги військовим частинам та спеціальним органам з правоохоронними функціями - на 21,7 млн грн
Тэги:  подія, бюджет, харків
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