23.05.2025 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 23 травня

У Харкові хмари закриють небо вже вранці та протримаються увесь день, і тільки ввечері почнуть повільно розсіюватися. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

23 травня очікується мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер південно-східний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря вдень 24 – 26° тепла.

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Народні прикмети

дивилися, який сьогодні день: густо квітне глід – до суворої зими;

мурахи повзають далеко від мурашника – буде гарна погода;

вранці задушливо – погода зіпсується;

вранці трава має дуже сильний аромат – вдень піде дощ.

птахи співають до світанку, то вдень йтиме дощ;

дощ цього дня сповіщає про негоду влітку.