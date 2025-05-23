Прогноз погоди у Харкові на 23 травня

У Харкові хмари закриють небо вже вранці та протримаються увесь день, і тільки ввечері почнуть повільно розсіюватися. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
23 травня очікується мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер південно-східний, 5 – 10 м/с.
Температура повітря вдень 24 – 26° тепла.
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Фінансові питання вийдуть на перший план – будьте уважні з витратами та доходами. День підходить для аналізу фінансів, але не для серйозних рішень або великих покупок.
У Харкові хмари закриють небо вже вранці та протримаються увесь день, і тільки ввечері почнуть повільно розсіюватися. Без опадів.
Із 2018 року 23 травня відзначається День морської піхоти України.
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