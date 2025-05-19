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19.05.2025  21:57   Дмитро Колонєй

У Харкові зникла безвісті старенька з Немишлі

Третю добу у Харкові розшукують 80-річну Зінаїду Редько.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, у Харкові розшукують 80-річну Зінаїду Іванівну Редько, з вулиці Ферганської Немишлянського району, яка у коричневому пальті та білій шапці 16 травня 2025 року близько 15.00 перебувала у районі Харківського приладобудівельного заводу імені Т. Г. Шевченка (вул. Москалівська, Новобаварський р-н), а потім зникла.
 
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Прикмети: зріст близько 160-165 см, худорлявої статури, сиве коротке волосся.
 
Має проблеми з пам'яттю!
 
Всіх, хто має інформацію про зниклу жінку, просять поінформувати за номерами 068-777-0-112 або 102.
 

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові розшукують 83-річного Миколу Каюкова, який зник після виходу з лікарні.

 

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