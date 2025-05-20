20.05.2025 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 20 травня

У вівторок, 20 травня, в Харкові прогнозується похмура та дощова погода протягом усього дня. Синоптики попереджають про сильний дощ із грозою у другій половині дня.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

20 травня очікується хмарна погода з проясненнями. Дощ, гроза.

Вітер південно-західний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря вдень 15 – 17° тепла.

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Народні прикмети

роси багато зранку – буде багатий урожай огірків;

роси мало – до дощу;

туман випав – дощу не буде, але будуть гриби.