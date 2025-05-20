Прогноз погоди у Харкові на 20 травня

У вівторок, 20 травня, в Харкові прогнозується похмура та дощова погода протягом усього дня. Синоптики попереджають про сильний дощ із грозою у другій половині дня.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
20 травня очікується хмарна погода з проясненнями. Дощ, гроза.
Вітер південно-західний, 7 – 12 м/с.
Температура повітря вдень 15 – 17° тепла.
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У вівторок, 20 травня, в Харкові прогнозується похмура та дощова погода протягом усього дня. Синоптики попереджають про сильний дощ із грозою у другій половині дня.
Щороку 20 травня в Україні відзначають День банківського працівника.
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