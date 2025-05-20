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20.05.2025  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 20 травня

У вівторок, 20 травня, в Харкові прогнозується похмура та дощова погода протягом усього дня. Синоптики попереджають про сильний дощ із грозою у другій половині дня.

погода

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

20 травня очікується хмарна погода з проясненнями. Дощ, гроза.

Вітер південно-західний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря вдень 15 – 17° тепла.

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Народні прикмети

  • роси багато зранку – буде багатий урожай огірків;
  • роси мало – до дощу;
  • туман випав – дощу не буде, але будуть гриби.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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