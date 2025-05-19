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19.05.2025  21:27   Дмитро Колонєй

Під Харковом ліквідовані спричинені ворогом маштабні пожежі (фото)

Загарбники завдали ударів БПЛА по передмістю Харкова.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, рятувальники ліквідували масштабні пожежі, спричинені російськими ударами по селищу Старий Салтів Чугуївського району.
 
 
Окупанті поцілили у приватний двоповерховий будинок та цивільне підприємство. Пошкоджена сільгосптехніка та цивільні автомобілі.
 
 
Пожежі ліквідовані силами ДСНС та місцевої пожежної команди із селища Вільча.
 
 
На щастя, обійшлось без жертв та постраждалих.
 
Тэги:  пожежа, обстріл, харків
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