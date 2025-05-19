Під Харковом ліквідовані спричинені ворогом маштабні пожежі (фото)

Загарбники завдали ударів БПЛА по передмістю Харкова.
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Зірки спонукають до вимогливості, однак важливо не перегинати палицю – це може призвести до конфліктів. Прагнення до досконалості стане в пригоді на роботі, а нові знайомства можуть перерости у серйозні стосунки.
Ясною погодою нас цей день не порадує - хмари у Харкові закриють небо вже з самого ранку та протримаються до пізнього вечора. Удень очікується дуже сильний дощ із грозою, який ввечері перейде у дощ.
Щороку 19 травня у світі відзначають Всесвітній день сімейного лікаря.
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