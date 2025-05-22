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22.05.2025  20:32   Дмитро Колонєй

Не буде газу у будинках на двох харківських вулицях: погляньте адреси

Фахівці Харківської міської філії «Газмережі» проведуть роботи на газових мережах.


Не буде газу у будинках на двох харківських вулицях: погляньте адреси
Як повідомляє РЕДПОСТ, 23 травня 2025 року Харківська міська філія «Газмережі» проведе роботи в Шевченківському районі. Тому тимчасово буде припинено газопостачання споживачам за адресами:
 
  • вул.Клочківська буд. 190-А, 192-А;
  • вул.Валерія Дейнека буд. 1 корп 1, 1 корп 2.
 
Газовики просять споживачів бути обачними та перекрити крани перед газовими приладами.
 
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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові відновили світло після нічного обстрілу.
 
Тэги:  газ, відключення, харків
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