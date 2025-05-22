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22.05.2025  20:09   Дмитро Колонєй

У Харкові відновлено рух травмаїв на низці вулиць

Де відновлено курсування електротраспорту розповіли у Департаменті будівництва та шляхового господарства Харкова.


У Харкові відновлено рух травмаїв на низці вулиць
Як повідомляє РЕДПОСТ, у зв'язку із завершенням робіт СКП «Харківзеленбуд» з фарбування конструкцій пішохідного мосту на узвозі Клочківському відновлено рух трамваїв на
  • узвозі Клочківському,
  • пр. Незалежності,
  • вул. Трінклера,
  • вул. Миколи Хвильового,
  • вул. Мироносицькій,
  • майдані Іподрому, на ділянці від вул. Клочківської до розворотного кола «Центральний парк».
 
Раніше рух планувалося відновити ввечері 23 травня 2025 року.
 
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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про введення нового та подовження діючих маршрутів, обмеження руху на Чорноглазівстькі вулиці та зміни у русі харківського трамваю. 
 
Тэги:  трамвай, транспорт, харків, маршрут
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