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22.05.2025  19:39   Дмитро Колонєй

Нам вже вдалося відновити чимало об’єктів, і ми будемо продовжувати цю роботу - Ігор Терехов

Про це мер Харкова Ігор Терехов розповів в інтерв’ю «Українському радіо. Харків».


Нам вже вдалося відновити чимало об’єктів, і ми будемо продовжувати цю роботу - Ігор Терехов
Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов розповів, що загалом з початку повномасштабного вторгнення в місті було пошкоджено понад 12 тис. будівель. Серед них - житлові багатоповерхівки, приватні будинки, а також офісні приміщення, заклади освіти та культури, об’єкти критичної інфраструктури тощо. 
 
За словами мера, пріоритетом у відбудові для міської влади залишається житловий фонд. Загалом цього року планується відновити близько 200 будинків. 
 
«Жоден район міста, на жаль, не залишився без руйнувань внаслідок ворожої агресії. Так, є дефіцит у місцевому бюджеті. Так, є необхідність підтримувати наших військових, що ми постійно й робимо. Але і в таких умовах намагаємося відбудовувати місто. Завдяки зусиллям міської влади за підтримки уряду та міжнародних партнерів нам уже вдалося відновити чимало об’єктів, і ми будемо продовжувати цю роботу», - зазначив Ігор Терехов.
 
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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові відновили світло після нічного обстрілу.
Тэги:  ігор терехов, будинки, харків, ремонт, агрессия россии
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