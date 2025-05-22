    
Главная Новини Харкова ЖКГ У Харкові відновили світло після нічного обстрілу
22.05.2025  15:45   Віталій Хіневич

У Харкові відновили світло після нічного обстрілу

Фахівці Холодногірського району електричних мереж відновили повітряну лінію, яка була пошкоджена сьогодні вночі внаслідок бойових дій.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківобленерго».
 
Як повідомив начальник Холодногірського РЕМ Олександр Устиченко, енергетики оперативно виїхали на місце події, виконали огляд та розпочали відновлювальні роботи.
 
"Наразі наслідки обстрілу ліквідовано, всі знеструмлені споживачі - зі світлом", - зазначив він.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що ворог вночі вчергове атакував Харків.
 
Тэги:  жкг, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
22.05 ЖКГ Ремонтники «Харківводоканалу» виконали планово-попереджувальні роботи 21.05 ЖКГ У Салтівському районі відновлюють внутрішньобудинкові комунікації 21.05 ЖКГ У Харкові демонтують будинок пошкоджений обстрілами
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 