22.05.2025 16:03 Дмитро Колонєй
У Харкові судитимуть чоловіка, який чекав на «звільнення» міста росіянами
Що ще заявляв мешканець Харкова з'ясували правоохоронці.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, 58-річний харків'янин поширював матеріали, у яких виправдовував та визнавав правомірною агресію РФ проти України:
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з грудня 2023 року був активним учасником проросійських Телеграм-каналів;
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залишав коментарі, в яких стверджував, що «чекає капітуляції київського режиму» і так званого «звільнення» обласного центру;
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негативно висловлювався про українських патріотів та радів, що «РФ уничтожает бандеровцев».
Протиправний характер висловлювань фігуранта підтверджено висновками судової лінгвістичної семантико-текстуальної експертизи.
Чоловіка судитимуть в Основ’янському районному суді м. Харкова. Чоловіку "світить" від п’яти до восьми років тюрми з конфіскацією майна або без такої.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ
писав, що на Харківщині засуджено жінку, яка допомогала
окупантам керувати фінансами, а потім втекла.
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