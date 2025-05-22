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22.05.2025  16:03   Дмитро Колонєй

У Харкові судитимуть чоловіка, який чекав на «звільнення» міста росіянами

Що ще заявляв мешканець Харкова з'ясували правоохоронці.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, 58-річний харків'янин поширював матеріали, у яких виправдовував та визнавав правомірною агресію РФ проти України:
 
  • з грудня 2023 року був активним учасником проросійських Телеграм-каналів;
  • залишав коментарі, в яких стверджував, що «чекає капітуляції київського режиму» і так званого «звільнення» обласного центру;
  • негативно висловлювався про українських патріотів та радів, що «РФ уничтожает бандеровцев».
 
Протиправний характер висловлювань фігуранта підтверджено висновками судової лінгвістичної семантико-текстуальної експертизи.
 
Чоловіка судитимуть в Основ’янському районному суді м. Харкова. Чоловіку "світить" від п’яти до восьми років тюрми з конфіскацією майна або без такої.
 
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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині засуджено жінку, яка допомогала окупантам керувати фінансами, а потім втекла.
 
Тэги:  колаборант, зрада, харків
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