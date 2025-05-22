22.05.2025 16:20 Віталій Хіневич

Низку харків'ян нагородили почесними грамотами міськради

Харківська міська рада сьогодні, 22 травня, на позачерговій сесії ухвалила рішення про нагородження низки харків'ян почесними грамотами.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

За багаторічну сумлінну і плідну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у зростання науково-технічного потенціалу України та з нагоди 70-ї річниці створення Науково-технологічного комплексу «Інститут монокристалів» Національної академії наук України» нагороджений його генеральний директор, Почесний громадянин міста Харкова Володимир Семиноженко.

Також нагородами з нагоди ювілеїв були відзначені директор Міського перинатального центру Світлана Коровай та депутат Харківської міськради Василь Кухар.

Крім того, за багаторічну сумлінну і плідну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у розвиток освіти й науки міста Харкова та з нагоди професійного свята - Дня науки - були відзначені доценти Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Ігор Білецький та Олена Гололобова, а також старший викладач вишу Євген Кіося.

Також почесними грамотами міськради були народжені завідувачка кафедри педіатрії №2 Харківського національного медичного університету, координатор медичних програм ГО «Спілка медиків антитерористичної операції та операції Об'єднаних сил» Наталія Макєєва та керівник гуртка спортивного танцю «Столиця» КЗ «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості» Маргарита Шкурєєва.

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