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22.05.2025  15:20   Віталій Хіневич

У Харківській міськраді - новий депутат

Новим депутатом Харківської міської ради (фракція «Блок Кернеса - Успішний Харків») став Володимир Зінченко.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Відповідна постанова сьогодні, 22 травня, була озвучена міською виборчою комісією на позачерговій сесії Харківської міської ради.
 
Володимира Зінченка було введено до складу постійної комісії з питань промисловості, економічного розвитку та власності.
 
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Тэги:  харків
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