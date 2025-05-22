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22.05.2025  15:09   Дмитро Колонєй

На Харківщині засуджено жінку, яка допомогала окупантам керувати фінансами, а потім втекла

Чим займалася мешканка Харківщини при загарбниках з'ясували правоохоронці.

Засуджено біглу посадовицю окупаційної влади: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, 50-річна мешканка Куп’янська після вторгнення окупаційної армії на Харківщину добровільно погодилась співпрацювати із загарбниками:
 
  • обійняла посаду головного бухгалтера у так званому «Государственном предприятии «Купянское лесное хозяйство», створеному на матеріально-технічній базі українського підприємства;
  • координувала та налагоджувала виробничу діяльність лісгоспу;
  • формувала і погоджувала  бюджет для виплати заробітної плати та матеріальної допомоги у російських рублях працівникам. 
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Засуджена переховується від українського правосуддя на території країни-агресорки, строк відбуття нею покарання обчислюватиметься з моменту фактичного затримання. Засуджена перебуває у розшуку.
 
Обвинувальний вирок ухвалено Основʼянським районним судом м. Харкова - 8 років за гратами із позбавденням права обіймати посади, повʼязані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій в органах державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємствах, а також в органах, що надають публічні послуги, та займатися фінансово-господарською діяльністю строком на десять років з конфіскацією майна. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про суд над  харків’янином, який передавав окупантам дані про ЗСУ.
 
Тэги:  колаборант, зрада, харків
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