22.05.2025 15:09 Дмитро Колонєй

На Харківщині засуджено жінку, яка допомогала окупантам керувати фінансами, а потім втекла

Чим займалася мешканка Харківщини при загарбниках з'ясували правоохоронці.

Як повідомляє РЕДПОСТ , 50-річна мешканка Куп’янська після вторгнення окупаційної армії на Харківщину добровільно погодилась співпрацювати із загарбниками:

обійняла посаду головного бухгалтера у так званому «Государственном предприятии «Купянское лесное хозяйство», створеному на матеріально-технічній базі українського підприємства;

координувала та налагоджувала виробничу діяльність лісгоспу;

формувала і погоджувала бюджет для виплати заробітної плати та матеріальної допомоги у російських рублях працівникам.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Засуджена переховується від українського правосуддя на території країни-агресорки, строк відбуття нею покарання обчислюватиметься з моменту фактичного затримання. Засуджена перебуває у розшуку.

Обвинувальний вирок ухвалено Основʼянським районним судом м. Харкова - 8 років за гратами із позбавденням права обіймати посади, повʼязані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій в органах державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємствах, а також в органах, що надають публічні послуги, та займатися фінансово-господарською діяльністю строком на десять років з конфіскацією майна. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.