Перед судом постане харків’янин, який передавав окупантам дані про ЗСУ

СБУ завершила досудове розслідування щодо 64-річного харків’янина, який інформував ворога про місця перебування українських військових. Його завербував агент російського гру, засуджений раніше до 15 років ув’язнення.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу, в Харкові перед судом постане 64-річний місцевий житель, якого Служба безпеки України підозрює у незаконному поширенні інформації про Збройні Сили України. Досудове розслідування завершене, матеріали справи передано до суду.
Як повідомляє СБУ, чоловік працював водієм у державній установі. Його завербував агент російської воєнної розвідки (гру), якого раніше затримали та засудили в Україні до 15 років ув’язнення.
Російський агент, який був сусідом фігуранта, у побутових розмовах випитував у нього дані про місця дислокації, пересування та кількість військовослужбовців Сил оборони. Після цього ці відомості уточнювалися за допомогою Google-карт і передавалися куратору з гру.
Оперативники СБУ задокументували дії інформатора на всіх етапах.
На підставі зібраних доказів йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України – несанкціоноване поширення інформації про розташування ЗСУ з можливістю ідентифікації на місцевості.
СБУ наголошує: будь-яке розголошення інформації про рух або місце перебування українських військових є кримінальним злочином і тягне за собою відповідальність.
Оперативні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.
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