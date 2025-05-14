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14.05.2025  13:30   Рита Парфенова

Перед судом постане харків’янин, який передавав окупантам дані про ЗСУ

СБУ завершила досудове розслідування щодо 64-річного харків’янина, який інформував ворога про місця перебування українських військових. Його завербував агент російського гру, засуджений раніше до 15 років ув’язнення.

У Харкові судитимуть інформатора, який «зливав» дані про ЗСУ агенту гру

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу, в Харкові перед судом постане 64-річний місцевий житель, якого Служба безпеки України підозрює у незаконному поширенні інформації про Збройні Сили України. Досудове розслідування завершене, матеріали справи передано до суду.

Як повідомляє СБУ, чоловік працював водієм у державній установі. Його завербував агент російської воєнної розвідки (гру), якого раніше затримали та засудили в Україні до 15 років ув’язнення.

Російський агент, який був сусідом фігуранта, у побутових розмовах випитував у нього дані про місця дислокації, пересування та кількість військовослужбовців Сил оборони. Після цього ці відомості уточнювалися за допомогою Google-карт і передавалися куратору з гру.

Оперативники СБУ задокументували дії інформатора на всіх етапах.

На підставі зібраних доказів йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України – несанкціоноване поширення інформації про розташування ЗСУ з можливістю ідентифікації на місцевості.

СБУ наголошує: будь-яке розголошення інформації про рух або місце перебування українських військових є кримінальним злочином і тягне за собою відповідальність.

Оперативні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що залізничник з Харківщини працював на гру та передавав координати ешелонів ЗСУ.
Тэги:  харків, дерзрада, колаборант
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