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14.05.2025  13:10   Рита Парфенова

У Харкові жінка викрала телефон і зняла з картки майже 50 тисяч гривень

38-річну харків’янку підозрюють у тому, що вона обманом заволоділа телефоном чоловіка, а з банківської картки, що була під чохлом, зняла майже 50 тисяч гривень. Їй загрожує до 8 років ув’язнення.

підозра

У Харкові слідчі повідомили про підозру 38-річній місцевій мешканці, яка заволоділа чужим мобільним телефоном і зняла з банківської картки майже 50 тисяч гривень. Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції області, передає РЕДПОСТ.

За даними слідства, ще в лютому до поліції звернувся чоловік, який розповів, що малознайома жінка попросила у нього мобільний телефон, а після цього зникла. Разом із телефоном вона забрала і банківську картку з безконтактним чіпом, що знаходилася під чохлом. Надалі з рахунку було здійснено декілька транзакцій на загальну суму близько 50 тисяч гривень.

Як встановили правоохоронці, жінка витратила ці кошти на власні потреби, а телефон здала до ломбарду. Загальна сума завданої матеріальної шкоди склала понад 57 тисяч гривень.

Фігурантці вже оголошено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1 ст. 357 (викрадення або привласнення документів чи засобів доступу);
  • ч. 1 ст. 190 (шахрайство);
  •  ч. 4 ст. 185 (крадіжка у значних розмірах).

Їй загрожує до 8 років позбавлення волі.

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Тэги:  харків, крадіжка
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