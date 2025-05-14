У Харкові жінка викрала телефон і зняла з картки майже 50 тисяч гривень

38-річну харків’янку підозрюють у тому, що вона обманом заволоділа телефоном чоловіка, а з банківської картки, що була під чохлом, зняла майже 50 тисяч гривень. Їй загрожує до 8 років ув’язнення.
У Харкові слідчі повідомили про підозру 38-річній місцевій мешканці, яка заволоділа чужим мобільним телефоном і зняла з банківської картки майже 50 тисяч гривень. Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції області, передає РЕДПОСТ.
За даними слідства, ще в лютому до поліції звернувся чоловік, який розповів, що малознайома жінка попросила у нього мобільний телефон, а після цього зникла. Разом із телефоном вона забрала і банківську картку з безконтактним чіпом, що знаходилася під чохлом. Надалі з рахунку було здійснено декілька транзакцій на загальну суму близько 50 тисяч гривень.
Як встановили правоохоронці, жінка витратила ці кошти на власні потреби, а телефон здала до ломбарду. Загальна сума завданої матеріальної шкоди склала понад 57 тисяч гривень.
Фігурантці вже оголошено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:
Їй загрожує до 8 років позбавлення волі.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав, як харківські поліцейські спіймали озброєного крадія.
Комментариев: 0
День обіцяє бути емоційним і непередбачуваним, тож навіть за чітким планом щось піде не так. Успіх принесе уважність до деталей і нові знайомства.
Зранку небо вкриють хмари. Похмура погода триматиметься протягом усього дня. У другій половині дня розпочнеться дощ, який триватиме до вечора.
14 травня свято відзначають фрілансери.
влажность:
давление:
ветер: