01.05.2025 16:19 Дмитро Колонєй
Харківські поліцейські розповіли як спіймали озброєного крадія (фото)
Злодюга у забитому боєприпасами таксі намагався погрожувати харківським правоохоронцям.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, ввечері 30 квітня 2025 року ізюмські поліцейські зупинили автомобіль таксі, в якому був раніше судимий 40-річний мешканець району. Під час перевірки чоловік вихопив пістолет Макарова, і став погрожувати поліцейським. Зловмисника оперативно знешкодили, на місце події викликали слідчо-оперативну групу.
У автівці знайдено та вилучено
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пістолет ПМ із затертими номерами та 8 патронами.
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різні речі, які за описом збігалися з речами, викраденими під час нещодавніх крадіжок.
Чоловік зізнався у скоєнні ряду крадіжок на території району та добровільно видав частину викраденого майна та грошей.
Також під час обшуків виявлено та вилучено
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дві гранати «РГ-42»,
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14 метальних зарядів,
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два постріли калібру 23 мм,
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один метальний заряд,
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92 патрони калібру 5,45 мм,
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два патрони калібру 5,56 мм та
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металевий сюрикен.
Відкрито кримінальну справу про крадіжку та незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ
писав, що ідентифіковано російського військового, який викрав авто
у мешканця Чугуївщини під час окупації, а у Харкові чоловік погрожував ножем
працівникам ТЦК.
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