01.05.2025 16:19 Дмитро Колонєй

Харківські поліцейські розповіли як спіймали озброєного крадія (фото)

Злодюга у забитому боєприпасами таксі намагався погрожувати харківським правоохоронцям.

Як повідомляє РЕДПОСТ , ввечері 30 квітня 2025 року ізюмські поліцейські зупинили автомобіль таксі, в якому був раніше судимий 40-річний мешканець району. Під час перевірки чоловік вихопив пістолет Макарова, і став погрожувати поліцейським. Зловмисника оперативно знешкодили, на місце події викликали слідчо-оперативну групу.

У автівці знайдено та вилучено

пістолет ПМ із затертими номерами та 8 патронами.

різні речі, які за описом збігалися з речами, викраденими під час нещодавніх крадіжок.

Чоловік зізнався у скоєнні ряду крадіжок на території району та добровільно видав частину викраденого майна та грошей.

Також під час обшуків виявлено та вилучено

дві гранати «РГ-42»,

14 метальних зарядів,

два постріли калібру 23 мм,

один метальний заряд,

92 патрони калібру 5,45 мм,

два патрони калібру 5,56 мм та

металевий сюрикен.

Відкрито кримінальну справу про крадіжку та незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram