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01.05.2025  16:19   Дмитро Колонєй

Харківські поліцейські розповіли як спіймали озброєного крадія (фото)

Злодюга у забитому боєприпасами таксі намагався погрожувати харківським правоохоронцям.

Погрожував пістолетом правоохоронцям серійний крадій у забитому боєприпасами таксі: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, ввечері 30 квітня 2025 року ізюмські поліцейські  зупинили автомобіль таксі, в якому був раніше судимий 40-річний мешканець району. Під час перевірки чоловік вихопив пістолет Макарова, і став погрожувати поліцейським. Зловмисника оперативно знешкодили, на місце події викликали слідчо-оперативну групу.
 
Погрожував пістолетом правоохоронцям серійний крадій у забитому боєприпасами таксі: Новини Харкова
 
У автівці знайдено та вилучено
  • пістолет ПМ із затертими номерами та 8 патронами.
  • різні речі, які за описом збігалися з речами, викраденими під час нещодавніх крадіжок.
Чоловік зізнався у скоєнні ряду крадіжок на території району та добровільно видав частину викраденого майна та грошей.
 
Погрожував пістолетом правоохоронцям серійний крадій у забитому боєприпасами таксі: Новини Харкова
 
Погрожував пістолетом правоохоронцям серійний крадій у забитому боєприпасами таксі: Новини Харкова
 
Погрожував пістолетом правоохоронцям серійний крадій у забитому боєприпасами таксі: Новини Харкова
 
Також під час обшуків виявлено та вилучено
 
  • дві гранати «РГ-42»,
  • 14 метальних зарядів,
  • два постріли калібру 23 мм,
  • один метальний заряд,
  • 92 патрони калібру 5,45 мм,
  • два патрони калібру 5,56 мм та
  • металевий сюрикен.
Погрожував пістолетом правоохоронцям серійний крадій у забитому боєприпасами таксі: Новини Харкова
 
Погрожував пістолетом правоохоронцям серійний крадій у забитому боєприпасами таксі: Новини Харкова
 
Відкрито кримінальну справу про крадіжку та незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.
 
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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що ідентифіковано російського військового, який викрав авто у мешканця Чугуївщини під час окупації, а у Харкові чоловік погрожував ножем працівникам ТЦК.
 
Тэги:  напад, харків, кримінал, крадіжка
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