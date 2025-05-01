01.05.2025 13:28 Рита Парфенова

Ідентифіковано російського військового, який викрав авто у мешканця Чугуївщини під час окупації

Слідчі встановили особу 29-річного окупанта з 9-го мотострілецького полку рф, який під час окупації села Новий Бурлук погрожував мирному мешканцю автоматом, а згодом викрав його майно майже на пів мільйона гривень.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

У Харківській області заочно повідомлено про підозру 29-річному російському військовослужбовцю, який у червні 2022 року брав участь у пограбуванні цивільного під час окупації села Новий Бурлук Чугуївського району.

За даними слідства, підозрюваний служить у 9-му мотострілецькому полку 11-го армійського корпусу балтійського флоту ЗС РФ. Разом з іншими військовими він приїхав на позашляховику до будинку місцевого жителя. Переконавшись, що перед ними цивільна особа, озброєні росіяни проникли на подвір’я, погрожували автоматами й змусили чоловіка віддати ключі від автівки.

Автомобіль тоді завести не вдалося, тож загарбники поїхали. Однак за кілька днів вони повернулися, скориставшись відсутністю господаря, і викрали легковик разом з автопричепом.

Згідно з висновками експертів, загальна вартість викраденого становить майже 500 тисяч гривень.

Харківська обласна прокуратура інкримінує підозрюваному порушення законів і звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України). Вирішується питання про оголошення його у розшук. Ідентифікація інших учасників злочину триває.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що залізничник з Харківщини працював на ГРУ та передавав координати ешелонів ЗСУ.