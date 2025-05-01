У Харкові за тиждень народилося 57 дітей, серед них — дві двійні

У період з 24 по 30 квітня у Харкові на світ з’явилися 36 хлопчиків і 21 дівчинка. Загалом за час повномасштабного вторгнення у місті народилося вже понад 8 тисяч дітей.
Упродовж останнього тижня квітня, з 24 по 30 число, в Харкові народилося 57 дітей. Про це повідомили в Департаменті охорони здоров’я Харківської міської ради, передає РЕДПОСТ
Серед новонароджених — 36 хлопчиків і 21 дівчинка. Медики також зафіксували дві двійні, що завжди є особливою подією для родин і медичного персоналу.
За інформацією департаменту, з початку повномасштабної війни, яка триває вже понад два роки, в Харкові народилося 8078 дітей.
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