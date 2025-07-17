17.07.2025 16:09 Рита Парфенова

За тиждень у Харкові народилося 80 дітей, серед них дві двійні

З 11 по 16 липня в Харкові зареєстровано 80 новонароджених – 43 хлопчики та 37 дівчаток, серед них дві пари двійнят.

У Харкові за період із 11 по 16 липня народилося 80 дітей. Про це повідомили в Департаменті охорони здоров’я Харківської міської ради, передає РЕДПОСТ.

Серед новонароджених — 43 хлопчики та 37 дівчаток. Також зафіксовано дві двійні: в одному випадку народилися дві дівчинки, в іншому — хлопчик і дівчинка.

За інформацією департаменту, загалом від початку повномасштабної війни, з 24 лютого 2022 року, в Харкові з’явилися на світ 8765 дітей.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Чугуївському районі просто в автомобілі екстреної медичної допомоги народилася здорова дівчинка. Медики прийняли пологи під час транспортування до лікарні.