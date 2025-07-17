    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Харківський хлопчик втік від матері, яка його била
17.07.2025  16:27   Дмитро Колонєй

Харківський хлопчик втік від матері, яка його била

Харківські поліцейські розшукали хлопчика, який втік та виявили системне домашнє насильство у брудній квартирі.

Била та тримала у брудній оселі хлопця мати: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, 15 липня 2025 року харківським поліцейським стало відомо про зникнення 13-річного хлопця, який напередодні пішов з дому та не повернувся. Коли правоохоронці знайшли хлопця, який  прогулювався з друзями на території Салтівського району, підліток відмовився повертатися додому, пояснив, що мати його бʼє. За місцем проживання родини правоохоронці виявили бруд та антисанітарні умови. 
 
На матір працівники поліції склали адміністративні протоколи за
  • невиконання батьками або особами, що їх замінюють та
  • вчинення домашнього насильства,
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про харківского п'яного дебошира, який кидався в бійку та виганяв старенького батька.
 
Тэги:  діти, насильство, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
15.07 Надзвичайні події У Харкові спіймали збоченця, який чиплявся до дітей 15.07 Освіта Харківські учні стали призерами міжнародної олімпіади з інформатики 03.07 Суспільство Скільки дітей народилось у Харкові за минулий тиждень
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 