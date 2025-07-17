Харківські школярі вибороли 14 медалей на Європейських іграх єдиноборств у Бухаресті

На Європейських іграх єдиноборств серед школярів-2025 у Румунії юні спортсмени з Харкова здобули 4 золоті, 4 срібні та 6 бронзових медалей, представляючи Україну в складі національної збірної.
Організатори відзначають високий рівень підготовки українських спортсменів та історичну участь таеквон-до ІТФ у таких змаганнях.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що юні лучники з Харкова вибороли п’ять медалей на престижному турнірі.
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