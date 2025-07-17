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17.07.2025  16:45   Рита Парфенова

Харківські школярі вибороли 14 медалей на Європейських іграх єдиноборств у Бухаресті

На Європейських іграх єдиноборств серед школярів-2025 у Румунії юні спортсмени з Харкова здобули 4 золоті, 4 срібні та 6 бронзових медалей, представляючи Україну в складі національної збірної.

Харківські школярі вибороли 14 медалей на Європейських іграх єдиноборств

Харківські школярі успішно виступили на Європейських іграх єдиноборств серед школярів, що відбулися з 11 по 17 липня 2025 року у Бухаресті, столиці Румунії. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Kharkiv Sport City.
 
Змагання організувала Європейська федерація шкільного спорту (ESSF) за підтримки Federatia Romana de Taekwon-do ITF. Участь у події взяли понад 2 тисячі юних спортсменів із 20 країн Європи. Вперше в історії до програми ігор було офіційно включено таеквон-до ІТФ.
 
Харківську область у складі збірної України представляли 18 спортсменів, 4 тренери, 2 судді та один офіційний представник делегації.
 
За підсумками змагань юні харків’яни здобули 14 медалей:
  • 4 золоті: Богдан Мартелов, Марк Бузовський, Макар Ієвлев, Данило Алфьоров;
  • 4 срібні: Микола Михайленко, Кирило Асянов, Дмитро Шатрава, Олексій Ісаєв;
  • 6 бронзових: Кирило Попроцький, Богдан Сірий, Софія Журавель, Тимофій Журавель, Кирило Асянов, Кирило Серіков.

Організатори відзначають високий рівень підготовки українських спортсменів та історичну участь таеквон-до ІТФ у таких змаганнях.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що юні лучники з Харкова вибороли п’ять медалей на престижному турнірі.

Тэги:  спорт, харків
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