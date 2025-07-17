17.07.2025 17:00

На Харківщині триває бій з ворогом під Вовчанськом

Оперативна ситуація по Харківщині на 17 липня 2025 року від Генштабу ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ , на Харківщині наступна бойова ситуація:

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили три атаки противника поблизу населеного пункту Вовчанськ, ще одне боєзіткнення триває. Ворог завдав авіаударів по районах населених пунктів Окіп, Борщова, Вовчанськ, Чугунівка.

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На Куп’янському напрямку російські окупанти тричі намагалися прорвати нашу оборону в районах населених пунктів Куп’янськ, Зелений Гай та в напрямку Піщаного.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що мобільні групи «Форпосту» збивають дрони ворога на Вовчанському напрямку.