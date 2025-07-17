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17.07.2025  13:29   Рита Парфенова

Мобільні групи «Форпосту» збивають дрони рф на Вовчанському напрямку

Підрозділи «Форпосту» перекривають ключові напрямки у небі Харківщини, знищуючи ударні та розвідувальні БпЛА ворога. Бійці мають чіткий алгоритм дій і бойовий досвід.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Держприкордонслужбу України.

На Вовчанському напрямку Харківської області мобільні вогневі групи бригади «Форпост» активно знищують повітряні цілі противника — ударні та розвідувальні безпілотники. Для цього вони застосовують кулемети, встановлені на триногах, і цілодобово чергують у районах, де найчастіше фіксують активність ворожих БпЛА.

Боєць із позивним Корнет розповів, що кожна група діє за відпрацьованим алгоритмом, маючи достатній бойовий досвід. За його словами, при появі цілі в небі бійці одразу відкривають вогонь. Як приклад, він навів випадок, коли нещодавно було збито дрон-камікадзе типу «Герберу».

Мобільні групи «Форпосту» є складовою Сил оборони України й ефективно стримують повітряну загрозу на передовій. Завдяки їхній роботі ворожі безпілотники дедалі частіше не долітають до своїх цілей.

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Раніше РЕДПОСТ показав відео, як на Вовчанському напрямку російські війська штурмують українські позиції малими групами на мотоциклах, але сили оборони знищують їх за допомогою FPV-дронів ще до початку бою.

Тэги:  сталевий кордон, харків
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