На Харківщині двоє людей втопилися під час відпочинку біля ставка

У Барвінковому Ізюмського району зі ставка вилучили тіла 61-річної жінки та 52-річного чоловіка. Встановлено, що загиблі купалися в забороненому місці та вживали спиртне.
У місті Барвінкове Ізюмського району Харківської області рятувальники дістали зі ставка тіла двох загиблих — 61-річної жінки та 52-річного чоловіка, передає РЕДПОСТ.
Як повідомив заступник голови Барвінківської міської ради Володимир Рєзніков, загиблі відпочивали біля водойми, де купання заборонене.
Поліція встановила, що під час відпочинку чоловік і жінка вживали спиртні напої, після чого вирішили зайти у воду. Обоє втопилися.
На березі знайшли їхні особисті речі та пляшки з алкоголем. Ознак насильницької смерті на тілах не виявлено.
За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 КК України з позначкою «нещасний випадок».
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